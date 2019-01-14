جبل عمر توقع مذكرة تفاهم مع نورث ايكر البريطانية للتعاون في مشاريع عقارية مستقبلية

وقعت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة والمدرجة في سوق المال السعودي (تداول)، مذكرة تفاهم مع شركة نورث ايكر البريطانية والمملوكة لمجموعة أبوظبي المالية. وقد وقع الإتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف والرئيس التنفيذي لشركة نورث ايكر البريطانية السيد نيكولو باراتيري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى دخول شركة نورث ايكر البريطانية كمطور مشارك في مشاريع جبل عمر المستقبلية وذلك ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع الجغرافي لمشاريعها بالمملكة.ذوأكد في الوقت ذاته أن مذكرة التفاهم مع شركة بريطانية رائدة في التطوير العقاري يعكس ثقة الشركات العالمية في الشراكة مع شركة جبل عمر، مما يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، وإنما على المستوى الدولي.