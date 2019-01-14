خبراء يحذرون من جلوس الطفل بهذه الطريقة

حذر خبراء صحة من طريقة جلوس يعتاد عليها الكثير من الأطفال، وتمر مرور الكرام أمام أعين ذويهم، الذين لا يدركون حجم خطورتها، ناصحين بإيقاف الطفل الذي يأخذ هذه الوضعية، بحسب موقع «فولو نيوز».
وبحسب موقع eu24 تقول كلوديا تشالونير، المتخصصة في العلاج الفيزيائي: «الجلسة على شكل حرف (w) ليست فقط مضرة، بل خطرة، ويجب عليك إيقاف طفلك فوراً وجعله يعدل جلسته في حال رأيته يقوم بها».
وتؤكد تشالونير أن هذه الطريقة في الجلوس تسبب مشكلات صحية مؤكدة للطفل في مراحل لاحقة من حياته، وتؤثر في نمو العظام وشكل الركبتين والعمود الفقري خاصة، وقد تصيبه بعيوب أو خلل جسماني مع الوقت، وحتى القدرة على المشي بتوازن.