شاهد.. ولي عهد البحرين يتجول في مدائن صالح برفقة وزير الثقافة

أظهرت صور ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، وهو يتجول في مدائن صالح والمعالم التاريخية بمحافظة العلا، برفقة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.
وبينت الصور التي نشرها وزير الثقافة عبر حسابه في “تويتر”، ولي عهد البحرين الذي أبدى انبهاره بآثار محافظة العلا، ما دفعه لالتقاط الصور حيث كانت الابتسامة ظاهرة على وجهه.
وعلق الأمير بدر بن فرحان آل سعود بالقول: “كانت جولة ممتعة برفقة ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في محافظة العلا، والاطلاع على تراثها الإنساني والحضاري، فمرحباً بسموه في محافظة العلا”.