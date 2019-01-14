فيديو | “التجارة” تصادر 260 ألف مستحضر تجميلي مقلد بمستودع في الرياض

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ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، مستودعاً بالرياض يحوي الآلاف من منتجات التجميل المغشوشة والمقلدة.

ونشرت الوزارة، مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أوضحت من خلاله أنه تم ضبط أكثر من 260 ألف مستحضر تجميلي مقلد وغير مدرج لدى Saudi – FDA.

وأضافت وزارة التجارة أنه تم إغلاق المستودع وضبط شبهة تستر تجاري، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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