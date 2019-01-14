فيديو | “التجارة” تصادر 260 ألف مستحضر تجميلي مقلد بمستودع في الرياض

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، مستودعاً بالرياض يحوي الآلاف من منتجات التجميل المغشوشة والمقلدة.
ونشرت الوزارة، مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أوضحت من خلاله أنه تم ضبط أكثر من 260 ألف مستحضر تجميلي مقلد وغير مدرج لدى Saudi – FDA.
وأضافت وزارة التجارة أنه تم إغلاق المستودع وضبط شبهة تستر تجاري، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
“التجارة” خلال جولاتها الرقابية تضبط مستودعاً بالرياض وتصادر أكثر من 260 ألف مستحضر تجميلي مقلد وغير مدرج لدى @Saudi_FDA ، وعليه تم اغلاق المستودع وضبط شبهة #تستر_تجاري واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم pic.twitter.com/VKujSBaKvU
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) January 13, 2019