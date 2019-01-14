فيديو | “التجارة” تصادر 260 ألف مستحضر تجميلي مقلد بمستودع في الرياض

“التجارة” خلال جولاتها الرقابية تضبط مستودعاً بالرياض وتصادر أكثر من 260 ألف مستحضر تجميلي مقلد وغير مدرج لدى @Saudi_FDA ، وعليه تم اغلاق المستودع وضبط شبهة #تستر_تجاري واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم pic.twitter.com/VKujSBaKvU

— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) January 13, 2019