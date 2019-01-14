فيديو | عم ضحية “مضاربة الحمدانية” يتحدث عن الواقعة التي أودت بحياة ابن أخيه

تحدث عم ضحية مُضاربة الحمدانية بمحافظة جدة عن واقعة تعرض ابن شقيقه للطعن على يد مجموعة من الأشخاص، مشيراً إلى أن الجناة استخدموا آلات حادة (سكاكين) لقتل المجني عليه.
وأوضح عم الضحية ويدعى عبدالكريم الزبيدي، أن واقعة المُضاربة جرت بسبب خلاف حول موقف سيارات، مشيراً إلى أنهم سيتسلمون جثمان المجني عليه خلال الساعات المقبلة.
وبّين الزبيدي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، أن اثنين من أقارب المجني عليه أصيبوا بإصابات متوسطة خلال المضاربة، ولازالوا يتلقون العلاج في المستشفى.
ولفت إلى أنهم يتحفظون على بقية التفاصيل الدقيقة؛ كون القضية لدى الجهات الأمنية والنيابة العامة وما زال التحقيق جارياً فيها ولم ينته، معبراً عن ثقتهم في أخذ حقهم الخاص على أكبر وجه وأفضل حال من خلال الجهات المعنية، سواء محققين أو مسؤولين في الجهات الأمنية أو جهات قضائية.