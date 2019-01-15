إجراء عملية تجميل لأذن طفل يبلغ من العمر 11عام تسمى “أذن الوطواط” في مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

أجرى فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا عملية تجميلية لطفل يبلغ من العمر 11 عام حيث يعاني من بروز أُذنيه ويعتبر عيب خلقي تسمى أذن الوطواط والتي كان لها تأثير نفسي على حياة الطفل اجتماعياً بين رفاقه و زملائه بالمدرسة.
من جانبه أوضح د. عبدالله بحرو المدير الطبي استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأمير عبدالمحسن أن الطفل حضر مع ذويه و يعاني من مشاكل نفسية بسبب مضايقات زملائه بالمدرسة .
وقد أجريت له عملية تجميل لكلا أذنيه في مدة زمنية استغرقت ساعتين تكللت بنجاح ولله الحمد.
وأكد أن الأذن البارزة تشكل مصدراً للضيق والإحراج للكثير وخاصة الفتيات والأطفال عندما يكون مجالا للتعليقات والسخرية بالإضافة إلى أن الطفل يرى اختلافا في شكل أُذنيه مقارنة بالشكل المعتاد لذا من الأهمية أن تلجأ العائلة للطبيب لتقييم الوضع، إلا انها تجري تحت تخدير كلي يقوم الجراح بنحت وتشكيل غضاريف الأذنين بتناسق دقيق من خلال استخدام الأساليب الحديثة التي تكون فيها الجروح خفيفة خلف الأذن ، وتلك العملية تعد من عمليات اليوم الواحد التي يخرج فيها المريض من المستشفى في ذات اليوم من إجراء العملية .
وأعرب ذوي الطفل عن بالغ سرورهم وشكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى وأعضاء الفريق الطبي على حسن الاهتمام وعنايتهم الفائقة التي كانت لها الأثر الجميل على الطفل وعائلته.
من جهته أعرب مدير القطاع الصحي ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا الأستاذ / مطلق بن فارس الفقير، عن شكره لطاقم الفريق الطبي الذي أجرى العملية، ولقسم العمليات، على ذلك الإنجاز الذي يأتي امتدادًا للإنجازات المتميزة، كما قدم شكره لجميع الكوادر الطبية الموجودة بالمستشفى على ما يبذلونه من جهود في سبيل تقديم الرعاية الطبية.