استغلال رهف القنون لمهاجمة السعودية

فصل جديد من فصول استهداف المملكة العربية السعودية بعد قضية الراحل جمال خاشقجي، استغل اعداء المملكة هروب الفتاة رهف القنون الي تايلاند وتعددت الاقاويل حول قصة هروب الفتاة من اهلها لكن ظل الهدف واحد لكل اعداء المملكة وهو مهاجمة السعودية.
رهف القنون فتاة تبلغ من العمر ١٨ عام هربت من الكويت الاسبوع الماضي وتعددت الروايات حول هروبها من اهلها لكن هذة القصة فتحت الطريق امام اعداء المملكة مستغلين جنسية الفتاة السعودية ليجدوا فرصتهم في مهاجمة المملكة ونظام الحكم فيها والتشكيك مرة اخري في رؤية ٢٠٣٠ وحصول المرأه السعودية علي مزيد من الحقوق والحريات.
من وجهة نظري قصة الفتاة عائلية لكن استغلها اعداء المملكة وحولوا الامر الي قضية مسيسة وبدأوا في كيل الاتهامات للمملكة ومهاجمتها وكالعادة استغل الاعلام المعادي للمملكة الموضوع واستضاف كل الخونة والمتأمرين علي المملكة واختفت قضية خاشقجي من ساعاتهم الاعلامية المفتوحة وحل محلها قصة هروب الفتاة رهف القنون من عائلتها لكن بصبغة سياسية.
كندا التي تعادي المملكة العربية السعودية استغلت جنسية الفتاة رهف لكي تجد مدخل جديد لمهاجمة السعودية التي رفضت التدخل الكندي السافر في الشؤون السعودية لكن كندا مستمرة في مهاجمة المملكة ومنحت الفتاة السعودية رهف القنون حق اللجوء ليس حبا في رهف بل كرها في المملكة العربية السعودية التي ترفض التدخل الكندي في شؤونها الداخلية لذلك وجدوا الفرصة سانحة امامهم في قصة رهف القنون لمهاجمة المملكة لان القصة اكبر من رهف هم لايريدوا نجاح المملكة ولا يريدوا استقرارها لان استقرار السعودية هو الضمان لامن واستقرار الشرق الاوسط لذلك هم يسعوا بكل قوتهم لمحاولة هدم المملكة لكن السعودية تسير في طريقها الي المستقبل وكل يوم تحقق نجاحات جديدة تبهر العالم في ظل حكم سيدي الملك سلمان ملك الحزم والعزم وسيدي الامير محمد بن سلمان ولي العهد رائد التقدم والقائد الجديد للشرق الاوسط.
اعداء المملكة العربية السعودية فشلوا في قضية خاشقجي ويبحثون الان عن تعويض لفشلهم في قصة رهف القنون لكنهم سوف يفشلون وتفشل كل مساعيهم الخبيثة لاستهداف المملكة واهلها.
السعودية دولة لها ثقلها في العالم ولن تؤثر عليها قصة مثل هروب فتاة من اهلها لان هذه القصص موجودة في كل الدول المتقدمة التي يهرب ابنائها من عائلاتهم للانضمام الي صفوف التنظيمات الارهابية لذلك سوف تظل المملكة العربية السعودية شامخة وراسخة وشوكة في حلق اعدائها الي يوم الدين.