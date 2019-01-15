“الإسكان” تطلق “سكني 2019”.. دعم 200 ألف أسرة و100 ألف قرض عقاري دفعة واحدة

أعلنت وزارة الإسكان عن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي جديد ضمن برنامج “سكني” لعام 2019، في إطار الدعم المقدم لمستفيدي الوزارة والصندوق العقاري.
كما أعلنت الوزارة طرح 100 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح دفعة واحدة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية في إطار برنامج “سكني” لعام 2019.
وأبانت أنها تستهدف إنجاز 70 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديث، من خلال العمل على تحفيز القطاع وتوطينه بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة.
ويتضمن “سكني 2019” عديدا من الخيارات والحلول السكنية، مثل وحدات السوق الجاهزة، والبناء الذاتي، والأرض المجانية، وتمويل القرض القائم، وغيرها.
يذكر أن “الإسكان” أعلنت قبل شهر اختتام برنامج سكني لعام 2018، بتخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، شملت الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم.