الرئيسية أنحاء الوطن “الإعلام المرئي والمسموع” تصدر 889 ترخيصًا إعلاميًا.. 29 منها لإنشاء دور سينما
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 889 ترخيصاً إعلامياً وشهادة عدم ممانعة، من بينها 29 شهادة لإنشاء دور سينما، فيما صنفت وفسحت 860 محتوى إعلامياً، خلال العام 2018.
وقالت الهيئة إن تراخيص إنتاج المحتوى الإعلامي استحوذت على العدد الأعلى بواقع 292 ترخيصاً، تليها تراخيص بيع بالتجزئة والتأجير للمحتوى الإعلامي والتي بلغت 250، فيما بلغت تراخيص بيع بالتجزئة لأجهزة استقبال المحتوى الإعلامي 194، أما بالنسبة للسينما فقد تم إصدار 5 تراخيص لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الثابتة، ورخصتين لتشغيل السينما الثابتة.
وأردفت الهيئة أنها أصدرت 29 شهادة عدم ممانعة لإنشاء دار سينما، و7 شهادات عدم ممانعة لإجراء مسابقة تلفزيونية أو إذاعية، و21 شهادة عدم ممانعة لتصريح التصوير، وشهادتي عدم ممانعة لتقديم العروض العامة للمحتوى الإعلامي.
وفيما يتعلق بالتصنيف والفسح، أوضحت أنها فسحت 121 فيلماً سينمائياً، و92 إعلاناً سينمائياً، و47 فيلم DVD، و19 نصاً سينمائياً وتلفزيونياً، و17 ألبوماً صوتياً، مشيرة إلى أنها صنفت 292 لعبة إلكترونية، وفسحت 272 لعبة إلكترونية.