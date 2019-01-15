“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في مصري بمنطقة تبوك

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيرا في وافد مصري قام بتهريب كمية من الحبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على إبراهيم السعيد محمد المرسي “مصري الجنسية” جواز سفر رقم(A16529242) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.