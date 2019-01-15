“الفالح” يكشف عن مفاوضات مع الإمارات وعمان لمد شبكة غاز إقليمية

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن المملكة تجري محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية، بعد الاكتشاف الكبير للغاز في المملكة.
وأشار إلى أن شركة “أرامكو السعودية” تعمل على تطوير موارد الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية مع احتمال التصدير في المستقبل.
وكشف الوزير الفالح أن الطلب المحلي على البنزين والكهرباء انخفض بعد الإصلاحات التي جرت على أسعار منتجات الطاقة في السوق المحلية.
من جانب آخر، أكد الفالح في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن منظمة “أوبك” وحلفاءها يجتمعون بشكل دوري ويراقبون الأسواق، وإذا احتاجوا إلى خفض الإنتاج بأكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، فإنهم سيقومون بذلك بسرعة وسهولة.