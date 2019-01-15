الرئيسية أنحاء الوطن القبض على عصابة سرقة ونشل حقائب نسائية باستخدام الدراجات النارية في الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 3 مواطنين تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال، أسفرت عن القبض على ٣ مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.
وأضافت أن الأدلة أثبتت تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب ١٩ جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.