بدء التسجيل في برنامج “الحصن”.. وتركي آل الشيخ: يشمل جميع العالم

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ إطلاق موقع التسجيل في برنامج “الحصن” بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى 31 يناير الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني للبرنامج ، مبيناً أن التسجيل يشمل جميع العالم.
وكان تركي آل الشيخ وقّع في نوفمبر 2017 عندما كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة عقد شراكة مع رئيس شركة TBS توشي شيكا إشيهارا اليابانية، لتنفيذ مشروع بناء قلعة تاكيشي “الحصن” في المملكة.
ونصّت الاتفاقية على أنه سيتم بناء قلعة الحصن بتصميم تراثي عربي، في مدينة الرياض على مساحة 300 ألف متر مربع، لتضم أكثر من 50 تحدياً ومغامرة متنوعة بين تحديات قديمة وأخرى جديدة، وسيكون عدد الجولات 13 جولة أسبوعية.
وأكد آل الشيخ عقب توليه رئاسة هيئة الترفيه أن قلعة الحصن ستكون في الرياض قريباً.