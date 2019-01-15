رئيس النصر يعلن تخصيص دخل مباراة الفريق أمام الأنصار للاعب السابق مصطفى إدريس

الرئيسية رياضة رئيس النصر يعلن تخصيص دخل مباراة الفريق أمام الأنصار للاعب السابق مصطفى...
أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، تخصيص كامل دخل مباراة النصر أمام الأنصار في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم (الثلاثاء)، لصالح لاعب النصر السابق مصطفى إدريس.
ووجه آل سويلم عبر حسابه في “تويتر” رسالةً لجماهير النصر قال فيها: “جماهير العالمي الوفيّة: مواجهة مصيرية وهامة يخوضها العالمي غداً في الدرة، والنصر لا يكتمل إلا بكم وبدعمكم ومساندتكم لفريقكم بالميدان”.
وأضاف: “وقد خصصنا كامل دخل المباراة، للنجم العالمي السابق مصطفى إدريس شفاه الله”.
يذكر أن مصطفى إدريس يرقد بأحد المستشفيات منذ مدة؛ لمعاناته من مرض السكري؛ حيث كشف الأطباء أن قدميه مهددتان بالبتر.