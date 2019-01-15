صور | أمير مكة يفتتح المبنى الجديد لمكتبة الحرم المكي الشريف

قصَّ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، شريط افتتاح المبنى الجديد لمكتبة الحرم المكي الشريف في حي بطحاء قريش بمكة المكرمة.
وعقب الافتتاح تجول الفيصل في معرض المكتبة وأقسامه المتنوعة، ومنها قسم المخطوطات النادرة والكتب الخاصة وقسم التزويد، ثم شهد عرضاً مرئياً لتاريخ المكتبة عبر 13 قرناً من الزمان.
ودشن أمير مكة عدداً من المبادرات التي أطلقتها المكتبة وهي: إصدار فهرس علمي موسع شامل لجميع المخطوطات، إنشاء جناح لذوي القدرات، تحويل المكتبة الورقية إلى رقمية، إطلاق الخدمة المرجعية عن بعد، تفعيل برامج للنشء من خلال مكتبة الأطفال.
ويتكون المبنى الجديد لمكتبة الحرم من 13 طابقاً على مساحة 2066 متراً مربعاً، وله 3 مداخل للرجال ومدخل للنساء، و5 قاعات اطلاع للرجال، وقاعتان نسائيتان، ومكتبة للطفل بقسم النساء، وقاعة اجتماعات، وقاعات تدريب، ومكتب مساند للإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، ومركز مساند لتقنية المعلومات، وعدد من الأقسام الأخرى.
يتكون المبنى الجديد للمكتبة الذي يقع على مساحة 2066 متراً مربعاً، من 13 طابقًا، وتضم 8 قاعات، ونحو 8 آلاف مخطوطة أصلية، و31 مخطوطة رقمية، و8 آلاف كتاب نادر، و15 ألف دورية، بالإضافة غلى صحف ومخطوطات عربية وإسلامية.