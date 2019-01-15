صور | إزالة “مباسط شاي الحطب” بطريق “مكة – الليث”

قامت بلدية الشوقية الفرعية ممثلة بقسم مراقبة الأسواق وبدعم من الإدارة العامة للنظافة بجولة ميدانية اليوم على بعض المباسط المخالفة لبيع الشاي على الحطب والواقعة على امتداد طريق مكة – الليث ، وجرت إزالة جمع المباسط المخالفة ، وتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
تأتي هذه الجولة ضمن إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية لمنع المباسط المخالفة بالشوارع والطرق العامة، للحفاظ على الصحة العامة و للحد من الأضرار الصحية المتمثلة بالأدخنة الناجمة من إشعال الحطب ، إضافة إلى أضرار المياه مجهولة المصدر واستخدام أدوات و مواد غير صحية و مواد غذائية أخرى مجهولة المصدر والتي تؤثر بشكل سبلي على صحة المواطنين والمقيمين .