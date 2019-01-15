صور | “تويوتا” تكشف عن الجيل الخامس من سيارتها الرياضية “سوبرا”

كشفت “تويوتا موتور” عن جيل جديد من سيارتها الرياضية “سوبرا” ذات المقعدين، خلال معرض أمريكا الشمالية للسيارات في ديترويت الإثنين.
وهي المرة الأولى التي تصنع وتبيع فيها الشركة اليابانية سيارة “سوبرا” جديدة في الولايات المتحدة في 21 عامًا.
وتعد “سوبرا 2020” بمثابة إحياء لموديل لم تصنعه “تويوتا” منذ عام 2002، واشتق هذا الاسم في الأصل من النسخة الخاصة عالية الأداء من السيارة الرياضية “سيليسا” “سيليسا سوبرا” في السبعينيات، ثم أصبحت لاحقًا موديلاً منفصلاً يوفر مستوى أعلى من الأداء.
وتم تطوير السيارة – التي ستطرح للبيع رسميًا في صيف هذا العام – بالتعاون مع الشركة الألمانية “بي إم دبليو”، وتم اختبارها من قبل المدير التنفيذي لـ “تويوتا” “أكيو تويودا” على العديد من حلبات السباق حول العالم.
وتعمل السيارة الجديدة بمحرك تربو ذي ست أسطوانات بقوة 335 حصانًا طورته “بي إم دابليو”، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 155 ميلاً في الساعة، وتقدر الشركة اليابانية أن “سوبرا” يمكنها الانطلاق من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من أربع ثوان.
وتأتي “سوبرا 2020” مع وسائل حديثة للراحة مثل المصابيح الأمامية “ليد” ومرايا التعتيم التلقائي، وكاميرات الرؤية الخلفية، ومساحات الاستشعار عن الأمطار، وضبط تلقائي للمناخ.