ضمن مساعٍ لتوطينه.. مصادر تكشف عن توجه لإنشاء أكاديمية نسائية تعني بقطاع التجميل

الرئيسية أنحاء الوطن ضمن مساعٍ لتوطينه.. مصادر تكشف عن توجه لإنشاء أكاديمية نسائية تعني بقطاع...
قالت مصادر إن هناك توجهاً لإنشاء أكاديمية نسائية تعني بقطاع التجميل، ضمن مساعٍ لتوطينه بكل مرافقه، مبينة أن هذا التوجّه جاء بعد لقاءٍ جمع عدداً من سيدات الأعمال والمستثمرات في هذا القطاع مع أمين جدة الشهر الماضي.
من جانبها، أكدت رئيس لجنة المشاغل وصالونات التجميل بغرفة جدة إيمان عاشور، أن نجاح توطين هذا القطاع متوقف على إنشاء أكاديمية تدفع بالسعوديات للعمل بأعلى معايير الجاهزية في قطاع التجميل، مُقرّة بصعوبة توطين 4 تخصصات حالياً؛ وهي الشعر وصبغاته، وقسم المساج، والحمام المغربي، والمانيكير والباديكير.
وأضافت عاشور وفقاً لـ “عكاظ”، أن السعوديات تمكنّ من إثبات مهاراتهن في تخصص المكياج وأصبحن متصدرات في الخليج، وهناك مَن تتقاضى 10 آلاف ريال من عملها، لكن عدد السعوديات المتخصصات في الشعر وما يتضمن من عمل صبغات وعلاجات وتسريحات محدود جداً.
وأبدت استياءها من تسرب السعوديات من العمل في صالونات التجميل وعدم انتظام بعضهن في الدوام، مشيرة إلى أن مراكز التدريب الحالية تُخرج متدربات دون المأمول ولا تشجّع المستثمرات على استقطابهن لضعف الحقائب التدريبية التي يتلقينها.