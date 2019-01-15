فيديو | الكاتبة فجر السعيد تسخر من اسم المذيعة “سارة دندراوي”.. شاهد رد الأخيرة

استضافت مذيعة قناة العربية “سارة دندراوي” ، الكاتبة الكويتية فجر السعيد عبر برنامج “تفاعلكم” .
ووجهت “دندراوي” سؤالاً لفجر السعيد حول البلبلة التي أحدثتها مؤخراً ، بعد أن دعت للتطبيع مع إسرائيل ، وكذلك ظهورها على قناة إسرائيلية ، وهل إذا كانت تقصد كل ما تفعله لجذب الانتباه” .
ولم تكن مذيعة العربية تتوقع أن تفاجئها فجر السعيد بالسخرية من لقبها ، إذا قالت فجر : ” تعرفين معنى دندراوي عندنا بالكويت؟ ” .
وأضافت فجر السعيد : ” دندراوي عندنا بالكويت يعني الحشي (كثرة الكلام) وواضح إنك تبين حشي ودندرة ”، لترد سارة : ” نعم أبي حشي ودندرة وأنا متأكدة إنك لن تخيبي الأمل” .