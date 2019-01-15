فيديو | خالد الفيصل لرجال وسيدات الأعمال: غريب أن تتسابق الشركات للاستثمار في بلادكم وأنتم تستثمرون في الخارج

#فيديو🎥#أمير_مكة بعد جولته لمحافظات#رابغ #خليص #الكامل

يوجه حديثه لرجال وسيدات الأعمال :

غريب أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في بلادكم وأنتم تستثمرون أموالكم في الخارج!#جولات_خالد_الفيصل pic.twitter.com/ZsaZcpRrox

— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 14, 2019