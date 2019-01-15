فيديو | خالد الفيصل لرجال وسيدات الأعمال: غريب أن تتسابق الشركات للاستثمار في بلادكم وأنتم تستثمرون في الخارج

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دعا الأمير خالد الفيصل أمير مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين رجال وسيدات الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في المملكة بدلا من الاستثمار في الخارج.

ووجّه الفيصل خلال جولة له حديثه لهم قائلا: “أنفقوا أموالكم واستثمروا أموالكم في بلادكم، فهي أفود لكم مليون مرة من الاستثمار خارج المملكة، انظروا لما حدث لغيركم عندما استثمروا خارج المملكة، ليعودوا مرة أخرى لينموها هنا، ثم لنقص في الفهم عادوا واستثمروها في الخارج مرة أخرى”.

وأضاف: “اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في بلادكم واستثمروا في بلادكم، فهو أجدى، وهذه الدول العظمى كلها تتسابق اليوم في الاستثمار بأموالها في المملكة”.

وأشار إلى أنهم “أحق من هذه الدول وأحق من أصحاب رؤوس الأعمال من الخارج الذين يستثمرون هنا في بلادكم، هم يستثمرون في بلادكم وأنتم تستثمرون في بلادهم، هذا شيء غريب”.

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