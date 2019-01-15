فيديو | وزير التعليم: المعلم هو الجندي في الميدان وهو حجر الزاوية في عملية التغيير

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أن المعلم هو الأساس في العملية التعليمية، وأن التعليم يقوم في الأساس على أداء المعلم لواجباته، مشدداً على أن المعلم هو حجر الزاوية في عملية التغيير، داعياً لتشجيع ودعم المعلم.
وأضاف آل الشيخ خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان “تقييم واقع قطاع التعليم العام ونواتجه واتجاهات العمل المستقبلية”، أن المعلم هو الجندي الذي يعمل في الميدان ولا بد من تطوير أدائه، داعياً للعمل على دعمه والرفع من معنوياته.
وكانت الورشة التي عقدت بمقر الوزارة بالرياض، بحضور قيادات التعليم العام والمهني وعدد من الخبراء، والتي استمرت لمدة 9 ساعات، استعرضت واقع وتطلعات قطاع التعليم العام، وتحديداً ما يتعلق بالاختبارات الدولية ومخرجاتها، بالإضافة لتصنيف الاختبارات المحلية ونتائجها.