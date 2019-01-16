أمانة جازان تعلن عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور.. وهذه الشروط

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أعلنت أمانة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، عن توافر وظيفة على بند الأجور لحملة الابتدائية والمتوسطة بمسمى حارس أمن.

واشترطت الأمانة في المتقدمين على الوظيفة ما يلي:

– أن يكون سعودي الجنسية ولائقاً صحياً.
– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالآداب.
– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقديم وهي: ” تعبئة نموذج طلب الوظيفة – صورة من المؤهل العلمي والهوية الوطنية والخبرات، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طلب لا تنطبق عليه الشروط.

وأشارت أمانة منطقة جازان، إلى أن آخر موعد لتسلم المستندات هو يوم 11/5/1440هـ.

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