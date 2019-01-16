أمانة جازان تعلن عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور.. وهذه الشروط

أعلنت أمانة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، عن توافر وظيفة على بند الأجور لحملة الابتدائية والمتوسطة بمسمى حارس أمن.
واشترطت الأمانة في المتقدمين على الوظيفة ما يلي:
– أن يكون سعودي الجنسية ولائقاً صحياً.
– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالآداب.
– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقديم وهي: ” تعبئة نموذج طلب الوظيفة – صورة من المؤهل العلمي والهوية الوطنية والخبرات، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طلب لا تنطبق عليه الشروط.
وأشارت أمانة منطقة جازان، إلى أن آخر موعد لتسلم المستندات هو يوم 11/5/1440هـ.