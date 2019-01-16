أمير الباحة ووكيله يعزيان الصحافي والإعلامي ماجد الكناني في وفاة والده

قدم أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ووكيل الامارة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق احر تعازيهم للصحافي والإعلامي ماجد بن سعيد الكناني وأسرته في وفاة والده الشيخ سعيد بن عِوَض رحمة الله وعفا عنه .
وعبر امير منطقة الباحة ونائبة في برقية تعزية عن مواساتهم الصادقة للزميل الكناني، ودعواتهم بان يرحم الله الفقيد ويغفر له وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم الكناني وأسرته وذويهم الصبر والسلوان.
من جهته عبر الاستاذ ماجد الكناني الصحافي والمحلل التلفزيوني المعروف عن بالغ شكره وامتنانه وجميع أفراد أسرته لهذه المواساة، مؤكدا ان ذلك ليس بغريب على سمو امير منطقة الباحة وكيلة الذين يحرصان على التواجد والحضور والمشاركة مع جميع أبناء المنطقة أفراحهم وأتراحهم.