“الإسكان”: تخصيص 21 مليار ريال لتطوير 251 مليون متر مربع من الأراضي ستوفر 236 ألف وحدة سكنية

كشف وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، أنه تم تخصيص 21 مليار ريال لتطوير أراض بمساحة 251 مليون متر مربع في عدد من المدن.
وأوضح الحازمي في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة للإعلان عن برنامج سكني لعام 2019، أن هذه الأراضي ستوفر 236 ألف وحدة سكنية متنوعة، تشمل 73 مليون متر مربع تم الانتهاء من تطويرها وإيصال كافة الخدمات إليها بهدف تسليمها للمواطنين وللمطورين لتنفيذ وحدات سكنية عليها.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقود لتطوير البنية التحتية لـ140 مليون متر مربع وإكمال تطويرها خلال عام 2019، وإقامة مشاريع سكنية عليها، واستهداف تطوير 37 مليون متر مربع جديدة خلال العام الجاري.