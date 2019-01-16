الإعلام والتحامل

لم يعد هناك شك في القول أن عصرنا الحاضر هو عصر الإعلام.. ليس لأن الإعلام ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية ، بل لأن الإعلام الحديث قد بلغ غايات بعيدة في سعة الأفق ، وعمق الأثر ، وقوة التوجيه.
ومجالات الدراسة الإعلامية في الإسلام مازالت في حاجة ماسة إلى ارتياد الباحثين ، والإقبال على التنقيب والبحث في هذا اللون من الدراسات لمعالجة الموضوعات الإعلامية من وجهة نظر إسلامية ، تربط بين الجديد المستحدث في مجال الإعلام ،وبين الأفكار والمعاني الإسلامية ، للوصول إلى تطبيقات لوجهة نظر الإسلام في ميادين الإعلام المختلفة ، بهدف نشر نور تعاليم الإسلام ، وإحلال التصورات الإسلامية محل التصورات غير الإسلامية في مجال الإعلام ،لخير وصلاح البشرية عامة ،والمسلمين خاصة.
إنها تركز على الجانب الإسلامي بالذات وتقدم منهج الإسلام في معالجتها والتعامل معها.