“البيئة” تطرح تطوير مرفأي القطيف والزور للاستثمار أمام القطاع الخاص

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مرفأي القطيف والزور للاستثمار أمام القطاع الخاص، وذلك للتطوير والتأهيل والحفاظ على الموقع بهدف خدمة الصيادين وتشجيع السياحة الداخلية، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين في المناطق المختلفة.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالرحمن الزغيبي، أن مرفأ القطيف تم تطويره بشكل عمراني مميز في مساحة 187 ألف م²، ويتضمن الموقع أرصفة بحرية عائمة تستوعب نحو 192 لنش و280 طراد، ومحطتي وقود مجهزة بخزانات للبنزين والديزل ومضخات التزود بالوقود، كما يوجد قرب الموقع أكبر سوق للأسماك في المنطقة الشرقية، ويقع المرفأ داخل النطاق العمراني بالقرب من الكورنيش ما يجعله مقصداً للسياحة، وتسيير رحلات بحرية للمتنزهين، إضافة إلى إنشاء ورشة للصيانة.
وبين الزغيبي، أن مساحة مرفأ الزور تبلغ نحو 102.6 ألف م²، ويتضمن أرصفة بحرية عائمة تستوعب حوالي 276 طراد، ومحطتي وقود مجهزة بخزانات للبنزين والديزل، موضحاً أن داخل الموقع توجد مساحة برية لإقامة الأنشطة المصاحبة لمهنة الصيد، وإنشاء ورشة صيانة ومحل لبيع أدوات الصيد، ومستودعات تخزين مبرده، إضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات بحرية للمتنزهين.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن آخر موعد لاستلام عروض الراغبين في الاستثمار، لمرفأ الزور هو يوم الخميس 25 /5 / 1440هـ، الموافق 31 /1 / 2019م، ومرفأ القطيف يوم الأحد 5 /6 / 1440هـ الموافق 10 /2 / 2019م، وترسل الطلبات على منصة “اعتماد” عبر الرابط التالي: https://monafasat.etimad.sa/.