“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصًا في سعودي قتل آخر في نجران

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل قصاصا في مواطن قَتل آخر في منطقة نجران.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن سعد بن محمد بن شباب الغامدي “سعودي الجنسية” أقدم على قتلِ طلال بن حسين بن علي لسلوم “سعودي الجنسية”، وذلك بإطلاق النار عليه من سِلاح ناري، ما تسبب في وفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.