المبدأ الذي تخلى عنه الأستاذ الجامعي!

يتعرض الأفراد لكمية معلومات و أفكار هائلة خلال ممارستهم نشاطهم اليومي الذي يتمثل في أعمالهم أو دراستهم أو الأحاديث مع الآخرين في الأماكن المختلفة ، وتلعب القدرات الاتصالية لمرسل هذه المعلومات والأفكار دورًا كبير في إقناع المتلقي بل إن البعض يستطيع إقناع الآخرين بلا تقديم أي برهان وحجة منطقية ويعتمد بذلك على قدرته في السفسطة وهي التلاعب بالألفاظ والإجابة على السؤال بسؤال.
وأثناء جلوسنا على مقاعد الدراسة تناولنا معلومات مختلفة لدراسات وبحوث العلماء الذين أثروا المجال العلمي أمثال إدوارد بيرنيز الرجل الذي دخل التاريخ من أوسع ابوابه فهو أول أستاذ جامعي يعمل في تدريس العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأميركية ، وفي الوقت الذي كان فيه بيرنيز يضيف لحقل الاتصال والعلاقات العامة استعانت به إحدى شركات التبغ التي تريد جذب زبائن جدد لتستشيره حول سبب عزوف النساء الاميركيات عن التدخين وارتفاع نسبة الرجال المقلعين عنه فلم يكن من بيرنيز سوى إقناع عدة سيدات للخروج والتدخين بالطرقات والتعبير عن حريتهم وكان للصحافة نصيب الأسد من تغطية ذلك الحدث وارتفعت بعد ذلك نسبة النساء المدخنات.
ويتضح لنا أن الاستشارة التي قدمها أستاذ العلاقات العامة بجامعة كاليفورنيا حققت نجاحًا منقطع النظير لكنها تنافي أخلاقيات المهنة التي يدرسّها لطلبته في الجامعة!
بطبيعة الحال لا نعلم الغيب فقد تعرض الأستاذ لضائقة مالية جعلته يضرب الأخلاقيات عرض الحائط ، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نضع المواقف والمعلومات التي نتعرض لها تحت التمحيص والتحليل قبل أن نتخذ موقف القبول والرفض منها.