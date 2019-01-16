سعود الشيخي يشكر الحضور ويخص شيوخ القبائل القادمين من خارج المدينة

قدم الإعلامي الاستاذ سعود الشيخي وأبناءه النقيب سلطان والنقيب سلمان والملازم اول تركي والمخرج التلفزيوني أحمد والملازم اول محمد والأستاذ حسن شكرهم وتقديرهم لكل من شاركهم فرحتهم بزواج ابنهم تركي الأسبوع الماضي وخاصة القادمين من خارج مدينة جدة شيوخ واعيان كما شكر اصحاب السمو الامراء واصحاب المعالي ووكلاء الوزارات ومدراء الدوائر الحكومية.
وعبر سعود الشيخي عن بالغ سعادته بالحضور الكرام كما اثنى على الشعراء وكبار الفنانين وجميع أبناء المشاييخ جماعته كافة لوقفتهم وحضورهم المشرف في حفل زواج ابنه تركي وخص بالذكر معالي الدكتور عبدالعزيز خوجه معالي الأستاذ إياد مدني، معالي الدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، معالي الأستاذ عبدالرحمن الهزاع وسلطان شاولي وكيل وزارة البترول، ورئيس جهاز تلفزيون الخليج مجري القحطاني وشيوخ المشاييخ كل من الشيخ براهيم بن درويش والشيخ صالح بن علوه والشيخ مساعد العواجي والشيخ محمد بن عطية والشيخ إبراهيم بن زيلعي والعرايف والأعيان متمنيا للجميع دوام التقدم والازدهار.