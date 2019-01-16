فيديو | نائب أمير مكة في أول حديث له: “لا نريد أن نعبّد طريقًا ثم نقشطه”

في أول حديث له لدى ترؤسه اجتماعاً لهيئة تطوير المنطقة..

نائب أمير مكة #بدر_بن_سلطان :

لابد أن نرصد احتياجات المنطقة وتوافقها مع برامج التحول

الوطني ورؤية 2030، ومرجعنا في المنطقة #خالد_الفيصل

الذي نعمل جميعاً تحت قيادته ونستقي من خبرته pic.twitter.com/NzqLj15YwE

— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 15, 2019