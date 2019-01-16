فيديو | نائب أمير مكة في أول حديث له: “لا نريد أن نعبّد طريقًا ثم نقشطه”

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أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في أول حديث له لدى ترؤسه اجتماعاً لهيئة تطوير المنطقة، أن المرجع الرئيس في المنطقة هو أميرها خالد الفيصل ممثل الملك الذي نعمل جميعاً تحت قيادته ونستقي منه خبرته.

وأضاف الأمير بدر أنه لابد من رصد احتياجات المنطقة وتوافقها مع برامج التحول الوطني ورؤية 2030، مشيراً إلى أهمية معرفة خطة الوزارات الخمسية الخاصة بالمنطقة.

ولفت إلى أهمية الجودة في العمل، وقال إننا لا نريد أن نعمل على تعبيد طريق ثم نقشطه ونرجع مرة أخرى لدائرة مغلقة.

وأشار إلى أهمية تنفيذ دراسة تقدم لوزارة المالية والجهات المعنية باحتياجات المنطقة، ضارباً المثال بمدينتي الجبيل وينبع الصناعية، وما نراه في الجبيل وينبع الصناعية يمكن رؤيته في مكة المكرمة.

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