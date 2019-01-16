فيديو | نائب أمير مكة في أول حديث له: “لا نريد أن نعبّد طريقًا ثم نقشطه”

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في أول حديث له لدى ترؤسه اجتماعاً لهيئة تطوير المنطقة، أن المرجع الرئيس في المنطقة هو أميرها خالد الفيصل ممثل الملك الذي نعمل جميعاً تحت قيادته ونستقي منه خبرته.
وأضاف الأمير بدر أنه لابد من رصد احتياجات المنطقة وتوافقها مع برامج التحول الوطني ورؤية 2030، مشيراً إلى أهمية معرفة خطة الوزارات الخمسية الخاصة بالمنطقة.
في أول حديث له لدى ترؤسه اجتماعاً لهيئة تطوير المنطقة..
نائب أمير مكة #بدر_بن_سلطان :
لابد أن نرصد احتياجات المنطقة وتوافقها مع برامج التحول
الوطني ورؤية 2030، ومرجعنا في المنطقة #خالد_الفيصل
الذي نعمل جميعاً تحت قيادته ونستقي من خبرته pic.twitter.com/NzqLj15YwE
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 15, 2019