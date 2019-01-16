محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العبدلي

القنفذة – حمد العلوي
نقل محافظة القنفذة فضا بن بيّن البقمي اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، لأسرة وذوي شهيد الواجب عزيز احمد محمد العبدلي الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي وهو من منسوبي القوات المسلحة السعودية في الحد الجنوبي والشهيد العبدلي من ابناء قرية يبس القرن جنوب مركز المظيلف بمحافظة القنفذة، متزوج ولديه ابن وابنه وهو في العقد الرابع من عمره .
وقد عبر ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من إقدام وتضحية في ميدان العز والكرامة، واستعدادهم لبذل أرواحهم
فداء للوطن.