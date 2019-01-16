مستفيد يشتكي من قلة دعم “حساب المواطن”.. والبرنامج يرد

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اشتكى أحد المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، من قلة الدعم المقدم له الذي يقدر بـ(300 ريال) في ظل الالتزامات المالية الكبيرة عليه – على حد قوله -.

وقال المواطن: “دخلي 12000 وعلي قرض شخصي وعقاري، ولدي طفلتان، وعندي إيقاف خدمات، هل 300 ريال كافية؟ أنا أقول ما في عدل في حساب المواطن”.

ورد الحساب الرسمي للبرنامج عبر “تويتر” بقوله: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديريةهنا“.

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