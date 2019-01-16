مستفيد يشتكي من قلة دعم “حساب المواطن”.. والبرنامج يرد

اشتكى أحد المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، من قلة الدعم المقدم له الذي يقدر بـ(300 ريال) في ظل الالتزامات المالية الكبيرة عليه – على حد قوله -.
وقال المواطن: “دخلي 12000 وعلي قرض شخصي وعقاري، ولدي طفلتان، وعندي إيقاف خدمات، هل 300 ريال كافية؟ أنا أقول ما في عدل في حساب المواطن”.
ورد الحساب الرسمي للبرنامج عبر “تويتر” بقوله: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديريةهنا“.