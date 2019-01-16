“هيئة الرياضة” تشدد على منع الكاميرات خلال السوبر الإيطالي.. وتعلن أسماء طاقم التحكيم

الرئيسية رياضة “هيئة الرياضة” تشدد على منع الكاميرات خلال السوبر الإيطالي.. وتعلن أسماء طاقم...
شددت الهيئة العامة للرياضة على أنه يُمنع منعاً باتاً حمل كاميرات التصوير إلى المدرجات، خلال حضور مباراة السوبر الإيطالي بجدة اليوم، مبينة أن ذلك يأتي تطبيقاً لاشتراطات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
كما أعلنت الهيئة عن طاقم التحكيم الذي سيضبط مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس وأيه سي ميلان، الذي يستضيفه معلب الجوهرة المشعة مساء اليوم الأربعاء بجدة.
وأوضحت هيئة الرياضة أن طاقم التحكيم سيقوده من الساحة الحكم لوكا بانتي، بجانب بريتي وباسيري كحكمين مساعدين، ودي بولو كحكم رابع، وفي الفار الحكم غويدا، بجانبه فوتو كحكم فار مساعد.