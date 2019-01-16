4 نصائح مهمة من “الأحوال المدنية” قبل السفر خارج المملكة

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وجهت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصائح مهمة يجب اتباعها قبل السفر خارج البلاد.

ونصحت الأحوال المدنية بأهمية اتباع الخطوات التالية قبل السفر:

1 – يجب تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتوقف مصالحك.

2 – عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي تفادياً لفقدانها.

3 – في حال رغبتك بالسفر ببطاقة الهوية الوطنية تأكد من سلامة البطاقة من التلف.

4 – سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا يستفاد منه خارجها.

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