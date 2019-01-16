4 نصائح مهمة من “الأحوال المدنية” قبل السفر خارج المملكة

وجهت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصائح مهمة يجب اتباعها قبل السفر خارج البلاد.
ونصحت الأحوال المدنية بأهمية اتباع الخطوات التالية قبل السفر:
1 – يجب تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتوقف مصالحك.
2 – عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي تفادياً لفقدانها.
3 – في حال رغبتك بالسفر ببطاقة الهوية الوطنية تأكد من سلامة البطاقة من التلف.
4 – سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا يستفاد منه خارجها.