أمير نجران خلال استقباله عضو الشورى كوثر الأربش: مجتمعنا مثال في التآلف وردع من يتربص بالدين والوطن

الرئيسية أنحاء الوطن أمير نجران خلال استقباله عضو الشورى كوثر الأربش: مجتمعنا مثال في التآلف...
أبدى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران، إعجابه بتفاعل المؤسسات والمجتمع مع أسبوع التلاحم الوطني، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه بالإمارة عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كوثر بنت موسى الأربش.
وقال أمير نجران: “إن المشاهد المتزاحمة في أسبوع التلاحم ليست بغريبة على مجتمع ضرب أعظم الأمثلة في التآلف والتآخي، وفي صون الوحدة الوطنية، وردع ودحر كل من يتربص بالدين والوطن”، منوها بدور المرأة في الأسرة والمجتمع.