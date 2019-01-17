الرئيسية أنحاء الوطن “الدفاع المدني” يطلق عدداً من النصائح والإرشادات لتجنب مخاطر الغبار والعاصفة الرملية
أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم عدداً من النصائح وإرشادات السلامة، داعية المواطنين والمقيمين لاتباعها لضمان سلامتهم من الغبار والعواصف الرملية التي تجتاح عدداً من مناطق المملكة اليوم الخميس.
وتضمنت إرشادات ونصائح الدفاع المدني:
– البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة حفاظاً على سلامة الجميع.
– الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي.
– الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات والمارة.
– تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها، خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.
– اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم، ولا سيما مرضى الجهاز التنفسي.