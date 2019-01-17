النسبيّة والتعميم

في أحد الأيام سألتني الخادمة المنزلية ( من الجنسية الفلبينية ) التي ولدت ونشأت في مجتمع مختلف عنا تماماً في نوعية الحياة وطبيعتها وتعاطيهم مع مفاهيمها المختلفة بل وحتى الملامح ، سألتني عن شخصٍ ما ( هل هي جميلة )؟ لم أستطع الرد واستوقفني السؤال هل الجواب يكون بنعم أو لا ؟ لا أعرف ماهي معايير الجمال لديها ولديهم لكي أعطيها الجواب الصحيح رغم أن المفردة المستخدمة هي ذاتها ( جمال ) لكن ماهو الجمال من وجهة نظرها ؟ هل الملامح لها علاقة بالجمال ؟ هل تقصد الروح المشعة ليرى الآخرين أنها جميلة حتى لو كانت ملامحها عادية ؟ أم أن الجمال هو أي ملامح خالية من العيوب ؟ أم تقصد الجمال ( الصناعي ) الذي يغير الملامح وماوراءها حتى لا تستطيع أن تتذكر الشكل الحقيقي بعده ؟
الجمال مفهوم نسبي فما أراه جميلاً قد يكون عاديّاً بالنسبة لك أوحتى قبيحاً وماتراه جميلاً قد لا يكون كذلك بالنسبة لي ،وهذا الذي من المفترض أن يجري على كافة المفاهيم في الحياة ، نسبيَّة كل شئ وعدم وضع شروط معينة لمفهوم ما تحدد صوابه من خطأه ، هي مشاهدات تراكميّة أدت إلى هذا الرأي وتكوّنت على طول فترة نمو الشخص من خلال البيئة التي نشأ فيها وتأثره بمن حوله وبالتالي تشكّل لديه صورة معينة عن مفهومٍ ما ، وكلما كبر الشخص وازداد وعياً ونُضجاً كلما جنح إلى تغيير أفكار وقناعات الماضي فما كان صواباً في العشرين قد يكون خطأاً في الأربعين ، وماكان يعجبه في الثلاثين قد لا يعجبه في الخمسين وهكذا ، شريطة أن يوافق زيادة السنوات زيادة في الإدراك ، كل الأشياء في الكون مجرّدة أفكارنا تجاهها وتعاملنا معها يُحدّد مشاعرنا ورأينا وذوقنا فيها وبالتالي من الخطأ فرض وجهة نظرنا على غيرنا وتعميم صواب قولنا ، ثم إن التعميم من الصفات المقيتة التي تعيب الرأي وبها لا يؤخذ على محمل الاقتناع ولا حتى التفكير فيه !
ومن أسوأ استخداماته ( الحكم على الناس ) بالفضل المطلق أو بالسوء المطلق لمجرد رؤيتنا لجانب واحد من جوانب حياة الإنسان وهذا خطأ في حق الآخرين فهو إجحاف وظلم وعدم مراعاة الله سبحانه ، وخطأ في حق النفس فهو تكبر وتعالي لأن من يحكم على الآخرين بالسوء يريد أن يثبت أنه نزيه وطاهر ناهيك عن أن الحكم على الآخرين من تعميم وتفنيد ليس من اختصاص البشر أصلاً
( إن الحكم إلا لله ) .
بقي القول : أن رأي الشخص صواب يحتمل الخطأ ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب ومما لا يليق بالعقل أن يُنزّه الإنسان نفسه عن الوقوع بالرأي الخاطئ ، وهذا كله في المفاهيم التي تحتمل الظن والاختلاف دون أن يصل ذلك إلى الحقائق الثابتة والمسلّم بها .
وعلى رأي المتنبّي :
وليس يصِحُّ في الأفهامِ شئٌ
إذا احتاج النهارُ إلى دليلِ .