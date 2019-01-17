الرئيسية أنحاء الوطن النيابة العامة تحذر من جرائم التهديد والابتزاز المعلوماتي.. وهذه هي العقوبة
أكدت النيابة العامة أن السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، هي عقوبة جريمة التهديد والابتزاز المعلوماتية.
وبينت النيابة أن الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا؛ قد يعرض من قام بها لتلك العقوبة.
ودعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا واعين بجريمة التهديد والابتزاز المعلوماتية وعقوبتها.