الهلال والاتحاد يلحقان بالنصر في كأس المليك

فاز الهلال على هجر بثلاثية نظيفة ليظفر ببطاقة الترشح إلى دور الـ16 لكأس الملك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضمن منافسات دور الـ 32 .. اذ انتهى الشوط الاول بهدف لقوميز من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني اضاف ادواردو وقوميز هدفين اخرين.
وسيلاقي الهلال في الدور المقبل نظيره فريق الفيصلي الذي أقصى بدوره مضيفه الخليج في دور الـ32 بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت لأشواط إضافية.
كما وصل لنفس الدور فريق الاتحاد بعد تغلبه على فريق الوشم بنتيجة 2-1 على ملعب نادي الوشم.. وتقدم الوشم بهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق رأسية نضال سعيد بعد خطأ نفذه مراد الرشيدي.
وقبل نهاية الشوط الأول نجح “رومارينيو” في تعديل النتيجة للاتحاد بهدف عبر رأسية في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، استمر التعادل حتى الوقت بدل الضائع حينما نجح جابر عيسى في خطف هدف التأهل عند الدقيقة 94 من عمر المباراة بعد عرضية “فيلانويفا” خرج لها إبراهيم زايد حارس الوشم بشكل خاطئ.
وحقق فريق الوحدة فوزا صعبا على نظيره العروبة بهدف وحيد على ملعب نادي العروبة بالجوف سجله اللاعب ريناتو شافيز عند الدقيقة 77 مستغلا كرة ركنية أحدثت ربكة في دفاعات العروبة.
وبصعوبة بالغة تأهل الرائد بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق العين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.. اثر نهاية المباراة بهدف لمثله.. سجل للرائد صالح الشهري في الدقيقة 50 .. وتعادل العين عن طريق ديقو اسس في الدقيقة 85.
وكانت مباريات الامس قد اسفرت عن فوز النصر على الانصار بخماسية نظيفة .. وفوز وج على الفيحاء بهدف .. وفوز التقدم على احد بهدفين نظيفين .. وفوز ابها على البكيرية باربعة اهداف دون رد.