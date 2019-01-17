الرئيسية رياضة بعد تورطهم في أحداث عنف.. الحكومة الأرجنتينية تمنع الألتراس من دخول الملاعب
منعت الحكومة الأرجنتينية، 145 من مجموعات الألتراس من دخول الملاعب، على خلفية تورطهم في حوادث عنف مختلفة.
وتم منع 136 عنصرًا من عناصر الألتراس، من دخول الملاعب لمدة 12 شهراً؛ لتورطهم في تعريض أمن الجمهور خلال مباراة فريقي باتروناتو دي لا خوبينتود كاتوليكا وأتلتيكو كولون، في دوري الأرجنتين الممتاز التي أقيمت يوم 11 أغسطس الماضي للخطر.
كما منع خمسة مشجعين من دخول الملاعب لمدة 24 شهرًا؛ بسبب مواجهات مع الشرطة وقعت في محيط الملعب في لقاء فريقي أوول بويز وأتلانت في دوري الدرجة الثانية يوم 21 من نوفمبر الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض العقوبة نفسها بحق ثلاثة مشجعين آخرين جراء التعدي على قوات الأمن أثناء محاولة منع إدخال مشروبات كحولية في مباراة أونيون وتوتوراس جونيورز في الدوري الأرجنتيني في الثالث من ديسمبر من عام 2017
وكما تم منع رجل من دخول الملاعب لمدة عامين؛ لتورطه في هجوم على متجر تابع لنادي أتلتيكو نيويلز أولد بويز.