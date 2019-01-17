الرئيسية اقتصاد تركيا.. تباطؤ الاقتصاد يجبر البنك المركزي على إبقاء سعر الفائدة عند 24%
أعلن البنك المركزي التركي، الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 24%، مبيناً أن أنقرة لا تزال تعاني تباطؤا اقتصاديا.
ويعد هذا أول قرار للجنة السياسة النقدية بالبنك في العام الجديد، وكان البنك قد أبقى أيضا في ديسمبر 2018 على سعر الفائدة الرئيسي.
وكانت اللجنة قررت في سبتمبر رفع سعر الفائدة الرئيسي من 17.75% إلى 24%.
وقال البنك إن هناك استمرارا للتباطؤ في النشاط الاقتصادي، لأسباب من بينها الظروف المالية الصعبة”.