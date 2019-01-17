تعليم القنفذة يناقش رؤية وخطط الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمي

القنفذة – حمد العلوي
التقى مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي بمشرفي ومشرفات الإدارة وناقش رؤية وخطط الوزارة للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب والطالبات من أجل تحقيق مراكز متقدمة في الاختبارات الدولية إضافة إلى وضع الخطط والبرامج العلاجية لرفع النتائج المنخفضة والمتوسطة وذلك من خلال تجويد الأداء التدريسي للوصول إلى المستوى الدولي العالي كما أكد على ضرورة أن تكون زيارة المشرف زيارة فاعلة ومرتكزة على المهارات المستهدف قياسها في الاختبارات الدولية.
وطالب الدكتور الزاحمي بالاطلاع على الاختبارات الدولية من قبل المعلم ولمشرف وكذلك إعداد بنك أسئلة يحاكي الاختبارات الدولية ويركز على المهارات العميقة والتفكير المنطقي.
كما أكد على تأهيل معلمي الرياضيات والعلوم والعمل على تطويرهم والتركيز على كيفية الارتقاء بطرائق التدريس الفاعلة، وشدد على أن يكون هنا تنسيق بين الإشراف التربوي وقسم الاختبارات في إعداد دليل متكامل لبناء الاختبارات ذات المواصفات الجيدة وتطرحها للميدان التربوي.