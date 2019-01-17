الرئيسية رياضة رئيس رابطة الدوري الإيطالي يشيد بتنظيم المملكة للسوبر الإيطالي وبحضور المرأة السعودية
أشاد رئيس رابطة الدوري الإيطالي جايتانو ميكسيشي، بنجاح تنظيم كاس السوبر الإيطالي في السعودية، وسط مشاركة كثيفة من الجمهور، لا سيما العائلات.
وحضر مباراة يوفنتوس وميلان نحو 62 ألف متفرج (بينهم 15 ألف امرأة) بمدرجات ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.
وأوضح “ميكسيشي” أن “حضور النساء في الملعب سيبقى محفورًا في ذاكرة التاريخ بعد أن سمحت السعودية لهن بحضور منافسة دولية”.
ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن “ميكسيشي” قوله: “كانت أمسية رائعة.. وكان مهرجانًا رياضيًّا كاملاً في الملعب”.
وأقيمت مباراة السوبر الإيطالي مساء أمس الأربعاء؛ حيث فاز يوفنتوس بهدف نظيف سجله المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتعد هذه البطولة هي الثامنة لصالح يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي على مدار تاريخه، والأولى منذ عام 2015، بعدما خسر النسختين الماضيتين أمام ميلان 2016 ولاتسيو 2017.
وخاض يوفنتوس هذا اللقاء، بعدما نجح هذا الموسم في الجمع بين الثنائية المحلية “الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا”، فيما شارك ميلان وصيفًا لبطل الكأس.
ومنذ بداية عام 2018 رفعت السلطات الحظر عن دخول النساء ملاعبَ كرة القدم وسمحت لهن بحضور فعاليات رياضية.
وجاء هذا التحرك في إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار برنامج رؤية 2030، وتستهدف منح المرأة قدرًا أكبر من الحرية.