رونالدو يبهر جماهير جدة بالسوبر الثامن.. ويؤكد جبروت اليوفي

واصل فريق السيدة العجوز جوفنتوس هيمنته المطلقة على الفرق الايطالية.. بأن تفوق البارحة على كبير ايطاليا السابق اي سي ميلان على ملعب الجوهرة المشعة في جدة على كأس السوبر الإيطالي بهدف دون مقابل، سجله المهاجم الاسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الحادية والستين.
مستوى الشوط الأول كان جيدا من جانب الطرفين، لكن خطورة يوفنتوس كانت الأبرز؛ إذ بداها “دوغلاس كوستا بتسديدة عند الدقيقة الخامسة، اعتلت العارضة إلى خارج الملعب.. وذهبت تسديدة “كانسيلو” بعيدا عن مرمى حارس الميلان “دونا روما” عند الدقيقة الـ17.. وحاول “رونالدو” في كرة عند الدقيقة الـ38 لكن تسديدته جانبها الصواب، ومثلها كرة “ديبالا” عند الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني سعى (اليوفي) لإحراز هدف السبق، وتحقق لهم ذلك عند الدقيقة الـ61 عن طريق الهداف (الأسطورة) كريستيانو رونالدو، بعد أن وصلته كرة ساقطة مثالية من “بيانتش” لم يتوان (الدون) في إيداعها برأسه داخل الشباك على يسار حارس ميلان “دوناروما” هدفًا أول.
ولم يحدث “هيقوايين” تغييرًا للميلان حينما دخل لأرض الملعب عند الدقيقة الـ70، فيما ضاعف (كيسي) جراح الميلان عند الدقيقة الـ75 حينما خرج بالبطاقة الحمراء من قِبل حكم اللقاء “لوكا بانتي”.