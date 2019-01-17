صور | افتتاح البرج الطبي ومشروع تطوير مركز صحي العزيزية بالحدود الشمالية

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مشروع تطوير مركز صحي العزيزية ومركز البورد السعودي الذي يضم 15 عيادة بمساحة إجمالية 1365 متراً مربعاً.
وتجول أمير الشمالية، في المركز والتقى الطاقم الطبي والإداري واطلع على بيئة العمل التي تم تطويرها وتحديثها بتكلفة إجمالية 3 ملايين ريال، ثم افتتح سموه مشروع تطوير بيئة العمل في مستشفى النساء والولادة والأطفال، واطلع على سير العمل والإنجاز التي بلغت تكلفتها 10 ملايين ريال.
كما افتتح سموه بشكل جزئي مشروع إنشاء البرج الطبي للعيادات الخارجية، المشتمل على مبنى الخدمات، وغسيل الكلى، والتموين الطبي، إذ يتكون البرج الطبي من خمسة أدوار تشمل: الإسعاف، والطوارئ، والمختبر، والأشعة، ودوراً مخصصاً للعمليات الجراحية، وغرفاً للإفاقة، وأخرى للمناظير والتعقيم المركزي، وقسم العناية المركزة، وقسم الحروق وجراحة اليوم الواحد، ومركزاً للقلب، وجهاز قسطرة، وأقسام التنويم.
وتجول أمير الشمالية، في أقسام البرج الطبي، مستمعاً إلى شرح من وزير الصحة، عن أبرز الخدمات التي يقدمها البرج الطبي البالغ تكلفته 375 مليون ريال، ويقع على مساحة 18 ألف متر مربع، بسعة 300 سرير، ويخدم جميع سكان المنطقة.
بعد ذلك توجه الأمير إلى مقر الحفل المقام بهذه المناسبة، حيث تم استعراض أهم المشروعات الصحية في المنطقة الحالية والمستقبلية بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والمواطنين.
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية متابعة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وقال: “نحتفل اليوم بافتتاح هذه المشروعات التخصصية المهمة في منطقة الحدود الشمالية التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة – رعاها الله – بالشأن الصحي في البلاد”، منوهاً بدور معالي وزير الصحة واهتمامه بالتنمية الصحية في جميع أرجاء المملكة.