فيديو | الشاعر “بن حمري” يعلق على المقطع المتداول له مع سائقه والذي أثار جدلًا

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علّق الشاعر علي بن حمري على مقطع الفيديو المتداول له مع سائقه بدر، والذي أثار جدلاً؛ حيث اتهمه بعض متداوليه بالإساءة إلى السائق.

وأكد “بن حمري” خلال لقائه ببرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أنه كان يمازح سائقه فقط ولم يكن يقصد الإساءة أبداً، قبل أن يدعوه للظهور معه على الهواء، مؤكداً أنه يعده كواحدٍ من أبنائه ويمزحان مع بعضهما كثيراً.

وكشف أنه تلقى اتصالاً من الجهات الرسمية بشأن الموضوع، مضيفاً: “مَن أنشأ الهاشتاج المسيء له هو شخص من خارج المملكة، وكان يستهدف من إنشائه الإساءة للوطن”.

من جانبه، أكد السائق بدر أنه لم يشعر بالإساءة من تصرف الشاعر “بن حمري”، وأن ما حدث كان مزاحاً، مشيراً إلى أنه يحبه كثيراً ويرغب بالبقاء للعمل معه.

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