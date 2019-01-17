فيديو | الشاعر “بن حمري” يعلق على المقطع المتداول له مع سائقه والذي أثار جدلًا

علّق الشاعر علي بن حمري على مقطع الفيديو المتداول له مع سائقه بدر، والذي أثار جدلاً؛ حيث اتهمه بعض متداوليه بالإساءة إلى السائق.
وأكد “بن حمري” خلال لقائه ببرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أنه كان يمازح سائقه فقط ولم يكن يقصد الإساءة أبداً، قبل أن يدعوه للظهور معه على الهواء، مؤكداً أنه يعده كواحدٍ من أبنائه ويمزحان مع بعضهما كثيراً.
الشاعر علي بن حمري يعلق على المقطع المتداول الذي انتشر بينه وبين سائقه @AliBinHamri#معالي_المواطن pic.twitter.com/xjkM6Vz0B3
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 15, 2019