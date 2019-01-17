فيديو | الشيخ الخثلان: بطاقات التأمين التي تدل على تخفيضات بالمستشفيات والمختبرات الطبية نوع من الميسر

اعتبر الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، أن دفع رسوم مقابل الحصول على بطاقات تأمين تدل الشخص على المستشفيات والمراكز والمختبرات الطبية التي تقدم تخفيضات، نوعاً من الميسر، وأفتى بحرمة التعامل بهذه البطاقات.
وقال الشيخ الخثلان خلال مقابلة له في برنامج “الجواب الكافي” على فضائية “المجد”، إنه طالما هناك رسوم تدفع مقابل البطاقات التي تدل على المستشفيات والمراكز والمختبرات الطبية التي لديها تخفيضات، فإن هذه الرسوم تجعلها تشبه الميسر بالتالي فهي محرمة.
وأضاف الشيخ، أن التخفيض يجب أن يبذل مجاناً، أما إذا بذل بمقابل أو عوض، فسيكون حينها متردداً بين الغنم والغرم، بالتالي تنطبق عليه قاعدة الميسر المحرم.