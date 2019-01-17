مصممة المجوهرات السعودية نادين عطار تطلق مجموعتها الجديدة لعام 2019

جدة – عامر هلابي :
أطلقت المصممة السعودية نادين عطار مجموعتها الجديدة من قطع المجوهرات، وذلك في حفل أقيم في حافظ جاليري بجدة، حضره حشد من الشخصيات الإجتماعية والإعلامية ومحبّو المجوهرات. واتسم الحفل بجاذبية عالية ولاقى إقبالاً فاق الوصف والتوقعات لما قدم فيه من جديد في عالم المجوهرات وطرحت فيه من أفكار جديدة.
وخلال الحفل، تعرّف المدعوون على التشكيلة الجديدة للمصممة السعودية الشابة من خلال رحلة مستوحاة من الجمال التقليدي جنبا إلى جنب مع الحرفية الايطالية لا مثيل لها.
وعبر رحلة داخل معرض الإلهام الذي تم تزيينه بالكامل مع اثني عشر لوحة، قامت نادين عطار بعرض مفصل للضيوف للوحات التي تبوح منها القطع المتلألئة بأسرار المجوهرات الراقية وتخطف الأنظار بتنوعها.
وأعربت نادين عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي أعرب عنها الضيوف في الحفل خاصة وأنهم جميعاً من خبراء الموضة والمجوهرات والإعلام والشخصيات العامة التي تملك الحس الراقي والذوق الرفيع. وقالت ” إنني سعيدة بإطلاق مجموعة المجوهرات الجديدة لعام 2019 ، وقد ارتأيت أن أخص زبائني ومحبي تصاميمي بهذه المجموعة المميزة المصنوعة ضمن قالب تراثي جميل متسم بالذوق الرفيع”.
وأضافت ” كان لسوق المجوهرات الراقية فراغ عندما يتعلق الأمر بالتصميمات المتجذرة في الجمالية التقليدية والمصاغة في المعايير الدولية الفاخرة ؛ لذا كنت أتطلع إلى ملء هذا الفراغ بعلامتي التجارية ومشاركة إلهامي الحالي من خلال تصميماتي الجديدة.”
“التميز والفخامة المستدامة، والمجوهرات التي تحمل روحاّ وشخصية تتناقلها الأجيال”، هذه هي فلسفة المصممة السعودية نادين عطار التي أصبحت واحدة من رواد الأعمال الفاخرة بعدما دخلت عالم تصميم المجوهرات الثمينة، متكئة على تاريخ عائلي في صناعة المجوهرات، وحب فطري ولد لديها وتعاظم في عالم المجوهرات السحري.