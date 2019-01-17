مواطن يعرض للبيع لوحة من الفسيفساء للملك عبد الله بن عبدالعزيز

عرض مواطن لوحة فنية للملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وتزن اللوحة قرابة “150” كيلوجرامًا، وطولها ثلاثة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار أيضًا، واستغرق عملها مدة تجاوزت عامًا ونصف.
ويقول الوكيل القانوني للوحة الفنية الاستاذ محمد فلّاج، أن اللوحة تتكون من حجر الفسيفساء الطبيعي، ذي الألوان الطبيعة، الذي تم تجميعه من عدة دول هي: إسبانيا والصين والهند وتركيا وسوريا، أما العاج فمن جنوب إفريقيا، والصدف من البحر الأبيض المتوسط، والخلفية مطلية بالذهب، إضافة إلى أن الخشب تم جلبه من أفخر أنواع شجر الجوز”.
وعن العروض التي وصلته لشراء اللوحة، أكّد أنه تلقى عدة عروض لشرائها كان أعلاها بخمسة ملايين ريال إلا أنه يراها تستحق أكثر من ذلك، وأنها سيبيعها لمن يقدّر قيمتها المادية والمعنوية، نظرًا لما احتوته من مكونات وجهد عظيم استغرقه في تنفيذها، فصاحبها شخصية عظيمة، كيف لا وهو خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي قال: “لا تنسوني من دعائكم”.