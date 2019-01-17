“نقل الكهرباء” تعلن تصنيع أول دفعة من محولات القدرة الكهربائية ضمن عقد الشراء محليًا

كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من تصنيع الدفعة الأولى من محولات القدرة الكهربائية بشكل كامل داخل المملكة من قبل مصنع محولات الطاقة السعودية.
وتم الإعلان عن هذا الانجاز وتصنيع 9 محولات قدرة 67 ميجا فولت أمبير والتي سيتم تركيبها لدعم منظومة الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي خلال الحفل الذي نظمته شركة محولات الطاقة السعودية بالتعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء اليوم الخميس (17 يناير 2019) بهذه المناسبة في الدمام، في مقر مصنع الذي تملكه شركة محولات الطاقة السعودية المملوكة لشركة الصناعات الكهربائية.
تعتبر هذه المحولات الدفعة الأولى ضمن عقد شراء من مصنع محولات الطاقة السعودية والذي يعتبر أحد أهم بنود اتفاقية الشراكة مع المصنع والتي أبرمت من خلال برنامج “الشراكات الاستراتيجية” في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء والذي يهدف إلى نقل العلاقة بين الشركة وكبار المصنعين إلى علاقة استراتيجية تجعل من المملكة محوراً رئيسياً في صناعات الجهد العالي و الفائق على مستوى الشرق الأوسط.
من جانبه، أشاد المهندس وليد السعدي، نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، بهذا الإنجاز، معتبراً أن تصنيع محولات من هذا النوع داخل المملكة يمثل نقلة مهمة لتعزيز توطين صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأكد السعدي أن المحولات اجتازت بنجاح جميع اختبارات الجودة بأحد المختبرات العالمية، وفقاً للمواصفات العالمية ومتطلبات الشركة، مما جعل المصنع مؤهلاً لدى الشركة السعودية للكهرباء، خاصة وأن هذه المحولات تعتبر من أوائل محولات القدرة التي تتم صناعتها محلياً، كما أن مصنع شركة محولات الطاقة السعودية يعتبر هو المصنع الوحيد حالياً في المملكة الذي يقوم بصناعة محولات القدرة حتى 100 ميجا فولت أمبير.
كما أشاد نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء بدور الشركة المصنعة بالتعاون مع برنامج “بناء” التابع للشركة السعودية للكهرباء والخاص بتوطين الصناعة في المساهمة في زيادة المحتوى المحلي و دعم سلاسل الإمداد و في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والمساهمة في التدريب التعاوني مع الكليات والجامعات، ودعم الشباب السعودي بالتنسيق مع هذه الجامعات والتي من بينها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الأمير محمد بن فهد والكلية التقنية وكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل الصناعي.
ومن جهته، أشار حسام الشيخ الرئيس التنفيذي لمصنع محولات الطاقة، إلى أن 20% من المواد المستخدمة في تصنيع المحولات المنتجة يتم تأمينها من المصانع المحلية في كثير من الأحيان، وذلك في ظل حرص “السعودية للكهرباء” على الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، ونقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.